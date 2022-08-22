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مجتمع

صفقات الملايير تورط رؤساء جماعات

منذ 40 ثانية
لا يغادرون بناية مديرية الجماعات المحلية بحثا عن ملايير لإتمام المشاريع لا يغادر رؤساء جماعات ممن ذاقوا حلاوة “حبة المارشيات”، بناية المديرية العامة للجماعات المحلية الكائنة بحي الرياض، باحثين عن دعم مالي إضافي، من أجل إنجاز “مشاريع” جديدة، أو إتمام أخرى قديمة. ورغم استفادتهم من الملايير، فيأكمل القراءة »

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منذ 40 ثانية


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