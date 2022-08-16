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الصباح الفني

امشكح‭ ‬يوقع‭ ‬كتابه‭ ‬بالجديدة

منذ 4 دقائق
جانب‭ ‬من‭ ‬حفل‭ ‬التوقيع‭         (‬خاص‭)‬
المؤلف‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬ترتيبات‭ ‬انتقال‭ ‬الحكم‭ ‬إلى‭ ‬محمد‭ ‬السادس وقع‭ ‬الكاتب‭ ‬الصحفي‭ ‬أحمد‭ ‬امشكح،‭ ‬أخيرا،‭ ‬كتابه‭ ‬الموسوم‭ ‬ب‭”‬كيف‭ ‬رتب‭ ‬الحسن‭ ‬الثاني‭ ‬انتقال‭ ‬العرش‭ ‬لولي‭ ‬عهده؟‭”‬،‭ ‬بالمقهى‭ ‬الأدبي‭ “‬ليتراس‭” ‬تحت‭ ‬شعار‭: “‬مقهى‭ ‬وكتاب‭” ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الكتاب‭ ‬والأدباء‭ ‬والفنانين‭ ‬والسياسيين‭.‬ يقع‭ ‬الكتاب‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬مطبعة‭ “‬باريس‭ ‬كوم‭” ‬في‭أكمل القراءة »

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