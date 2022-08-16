الصباح الفني
امشكح يوقع كتابه بالجديدة
المؤلف يتحدث عن ترتيبات انتقال الحكم إلى محمد السادس وقع الكاتب الصحفي أحمد امشكح، أخيرا، كتابه الموسوم ب”كيف رتب الحسن الثاني انتقال العرش لولي عهده؟”، بالمقهى الأدبي “ليتراس” تحت شعار: “مقهى وكتاب” بحضور عدد من الكتاب والأدباء والفنانين والسياسيين. يقع الكتاب الصادر عن مطبعة “باريس كوم” فيأكمل القراءة »
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