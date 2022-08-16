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تأمين أفاد التقرير السنوي التاسع حول الاستقرار المالي، الصادر عن “بنك المغرب” والهيأة المغربية لسوق الرساميل وهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن توظيفات شركات التأمين ارتفعت بنسبة 7.7 في المائة، لتصل إلى 210.3 مليار درهم في 2021. وأوضح التقرير أن هذه التوظيفات بلغت، بإدراج معيدي التأمينأكمل القراءة »
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