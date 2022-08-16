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منذ 8 دقائق
تأمين أفاد‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬التاسع‭ ‬حول‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي،‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ “‬بنك‭ ‬المغرب‭” ‬والهيأة‭ ‬المغربية‭ ‬لسوق‭ ‬الرساميل‭ ‬وهيأة‭ ‬مراقبة‭ ‬التأمينات‭ ‬والاحتياط‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بأن‭ ‬توظيفات‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬ارتفعت‭ ‬بنسبة‭ ‬7‭.‬7‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬210‭.‬3‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬في‭ ‬2021‭. ‬ وأوضح‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التوظيفات‭ ‬بلغت،‭ ‬بإدراج‭ ‬معيدي‭ ‬التأمين‭أكمل القراءة »

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منذ 8 دقائق


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