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وطنية

التعديل الحكومي يقلص عطلة وزراء

منذ 5 دقائق
اضطر بعض وزراء حكومة عزيز أخنوش، إلى جمع حقائبهم والعودة إلى أرض الوطن على وجه السرعة، حتى قبل انتهاء المدة الزمنية المخصصة لعطلتهم الصيفية، لمناقشة تداعيات الحديث عن تعديل حكومي مرتقب، كانت « الصباح» سباقة إلى الإشارة إليه منذ شهور وأخذ أبعادا دولية، بنشر معطيات إضافية فيأكمل القراءة »

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