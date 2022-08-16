حوادث
الأخبار الزائفة تستنفر مديرية الأمن
تسابق المصالح الأمنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، الزمن، لكشف هوية المتورطين في نشر الأخبار الزائفة التي تستهدف المس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين، وإيقافهم في أقرب وقت ممكن، نظرا لسلوكاتهم الخطيرة التي تستهدف الأمن والنظام العامين. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المصالح الأمنية دخلت على خط قضية نسبأكمل القراءة »
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