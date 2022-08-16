أسواق
عصر التذاكر المنخفضة انتهى
أعلن رئيس شركة “ريان إير” الإيرلندية للطيران ميشيل أوليراي، أخيرا، عن نهاية عصر التذاكر منخفضة التكلفة للسفر على متن خطوطها، مضيفا أن ارتفاع أسعار المحروقات، وتكاليف الصيانة وموجة الغلاء التي يشهدها العالم والوضع الدولي، ستؤثر بشكل كبير على الشركة. ونقلت هيأة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عنأكمل القراءة »
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