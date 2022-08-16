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أسواق

عصر‭ ‬التذاكر‭ ‬المنخفضة‭ ‬انتهى‮ ‬

منذ 7 دقائق
أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ “‬ريان‭ ‬إير‭” ‬الإيرلندية‭ ‬للطيران‭ ‬ميشيل‭ ‬أوليراي،‭ ‬أخيرا،‭ ‬عن‭ ‬نهاية‭ ‬عصر‭ ‬التذاكر‭ ‬منخفضة‭ ‬التكلفة‭ ‬للسفر‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬خطوطها،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬المحروقات،‭ ‬وتكاليف‭ ‬الصيانة‭ ‬وموجة‭ ‬الغلاء‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬العالم‭ ‬والوضع‭ ‬الدولي،‭ ‬ستؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الشركة‭.‬ ونقلت‭ ‬هيأة‭ ‬الإذاعة‭ ‬البريطانية‭ “‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭” ‬عن‭أكمل القراءة »

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منذ 7 دقائق


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