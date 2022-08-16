حوادث
النصب على مرتفقي إدارات
جانح يوهم ضحاياه بقدرته على التوسط لهم لتسريع قضاء أغراضهم أطاحت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، أخيرا، بجانح خطير متورط في النصب والاحتيال على مرتفقي الإدارات العمومية، بعدد من أحياء المدينة. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المشتبه فيه اختار الحصول على أرباح مالية غير مشروعة عن طريقأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا