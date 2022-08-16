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حوادث

النصب على مرتفقي إدارات

منذ 3 دقائق
جانح يوهم ضحاياه بقدرته على التوسط لهم لتسريع قضاء أغراضهم أطاحت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، أخيرا، بجانح خطير متورط في النصب والاحتيال على مرتفقي الإدارات العمومية، بعدد من أحياء المدينة. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المشتبه فيه اختار الحصول على أرباح مالية غير مشروعة عن طريقأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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