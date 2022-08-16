الصباح الفني
استئناف تصوير “الوترة”
استأنف طاقم الفيلم السينمائي “الوترة” تصوير عدد من المشاهد بفضاءات مختلفة بالدار البيضاء والنواحي، بعد تنفيذ جزء مهم من هذا العمل بمدن المحمدية وبوزنيقة وبنسليمان والمنصورية. وأوقف طاقم الفيلم التصوير مؤقتا من أجل إعداد بعض الديكورات المتعلقة بالجزء الذي لم يتم تنفيذه بعد. وكشف إدريس الروخأكمل القراءة »
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