fbpx
الصباح الفني

استئناف‭ ‬تصوير‭ “‬الوترة‭”‬

منذ 4 دقائق
المخرج‭ ‬إدريس‭ ‬الروخ‭ (‬خاص‭)‬
استأنف‭ ‬طاقم‭ ‬الفيلم‭ ‬السينمائي‭ “‬الوترة‭” ‬تصوير‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاهد‭  ‬بفضاءات‭ ‬مختلفة‭ ‬بالدار‭ ‬البيضاء‭ ‬والنواحي،‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬جزء‭ ‬مهم‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬بمدن‭ ‬المحمدية‭ ‬وبوزنيقة‭ ‬وبنسليمان‭ ‬والمنصورية‭.‬ وأوقف‭ ‬طاقم‭ ‬الفيلم‭ ‬التصوير‭ ‬مؤقتا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إعداد‭ ‬بعض‭ ‬الديكورات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالجزء‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذه‭ ‬بعد‭. ‬ وكشف‭ ‬إدريس‭ ‬الروخ‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.