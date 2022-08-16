حوادث
الحبس لعون سلطة باليوسفية
أدانت هيأة بالمحكمة الابتدائية لليوسفية، أخيرا، عون سلطة من درجة” مقدم” بالسجن النافذ لمدة شهرين بعد متابعته بتهم تتعلق بالابتزاز. وتفجرت هذه القضية قبل حوالي أربعة أسابيع، بعدما وضع مستشار جماعي شكاية لدى القضاء ضد مقدم من قيادة أجدور بإقليم اليوسفية يتهمه فيها بالاستفزاز والابتزاز وعززها بأسماءأكمل القراءة »
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