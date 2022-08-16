وطنية
صفقات النخيل تورط رؤساء
لوبيات تستحوذ عليها وتبديد الملايير في غرس النوع الرديء أبرم رؤساء مجالس ترابية صفقات مشبوهة، تهم نخيلا من النوع الرديء، ما أغضب جهات عليا، وتم فتح تحقيقات في شأنها، وترتيب الجزاءات القانونية، بإحالة ستة ملفات على محاكم جرائم الأموال. ورصد منتخبون «كبار» الملايير من أجل زرع مئاتأكمل القراءة »
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