أسواق
”كيونت” تطلق مشروعها للتثقيف المالي
تعتزم “كيونت”، شركة البيع المباشر عبر الأنترنت، إطلاق مشروعها النموذجي للتثقيف المالي “فين غرين”، في عدة بلدان بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، من ضمنها المغرب، بعد إطلاقه في نيجيريا وتركيا، وهو المشروع الذي يهدف إلى تعزيز الشمول المالي وسط السكان الأكثر تهميشا وهشاشة وتطوير العادات والممارسات الماليةأكمل القراءة »
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