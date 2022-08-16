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أسواق

‭”‬كيونت‭” ‬تطلق‭ ‬مشروعها‭ ‬للتثقيف‭ ‬المالي

منذ 7 دقائق
تعتزم‭ “‬كيونت‭”‬،‭ ‬شركة‭ ‬البيع‭ ‬المباشر‭ ‬عبر‭ ‬الأنترنت،‭ ‬إطلاق‭ ‬مشروعها‭ ‬النموذجي‭ ‬للتثقيف‭ ‬المالي‭ “‬فين‭ ‬غرين‭”‬،‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬بلدان‭ ‬بمنطقة‭ ‬شمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬المغرب،‭ ‬بعد‭ ‬إطلاقه‭ ‬في‭ ‬نيجيريا‭ ‬وتركيا،‭ ‬وهو‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الشمول‭ ‬المالي‭ ‬وسط‭ ‬السكان‭ ‬الأكثر‭ ‬تهميشا‭ ‬وهشاشة‭ ‬وتطوير‭ ‬العادات‭ ‬والممارسات‭ ‬المالية‭أكمل القراءة »

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منذ 7 دقائق


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