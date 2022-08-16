وطنية
فتح بوابة الاستثمار أمام مغاربة العالم
ينظم المركز الجهوي للاستثمار بجهة بني ملال خنيفرة، بشراكة مع الوكالة البلجيكية للتنمية، ومشروع تنزيل السياسات الوطنية للهجرة على المستوى الجهوي الممول من طرف الاتحاد الأوربي، سلسلة من الندوات طيلة هذا الشهر تحت عنوان “مواكبة استثمارات مغاربة العالم بجهة بني ملال خنيفرة”، عبر تقنية البث المباشر فيأكمل القراءة »
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