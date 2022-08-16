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وطنية

فتح‭ ‬بوابة‭ ‬الاستثمار‭ ‬أمام‭ ‬مغاربة‭ ‬العالم‭ ‬

منذ 6 دقائق
ينظم‭ ‬المركز‭ ‬الجهوي‭ ‬للاستثمار‭ ‬بجهة‭ ‬بني‭ ‬ملال‭ ‬خنيفرة،‭ ‬بشراكة‭ ‬مع‭ ‬الوكالة‭ ‬البلجيكية‭ ‬للتنمية،‭ ‬ومشروع‭ ‬تنزيل‭ ‬السياسات‭ ‬الوطنية‭ ‬للهجرة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الجهوي‭ ‬الممول‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوربي،‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الندوات‭ ‬طيلة‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ “‬مواكبة‭ ‬استثمارات‭ ‬مغاربة‭ ‬العالم‭ ‬بجهة‭ ‬بني‭ ‬ملال‭ ‬خنيفرة‭”‬،‭ ‬عبر‭ ‬تقنية‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭ ‬في‭أكمل القراءة »

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