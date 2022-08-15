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الصباح الفني

العروسي‭ ‬وأجواء‭ ‬الصيف

منذ 3 دقائق
اختارت‭ ‬الممثلة‭ ‬ابتسام‭ ‬العروسي‭ ‬أن‭ ‬تتقاسم‭ ‬مع‭ ‬متابعي‭ ‬صفحتها‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬من‭ ‬أجواء‭ ‬قضاء‭ ‬عطلتها‭ ‬الصيفية‭ ‬شمال‭ ‬المغرب‭ ‬بأحد‭ ‬الفنادق‭ ‬الفخمة‭.‬ وكانت‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الصور‭ ‬التي‭ ‬أطلت‭ ‬فيها‭ ‬العروسي‭ ‬على‭ ‬متابعيها‭ ‬صورة‭ ‬أثناء‭ ‬الاستحمام‭ ‬بالمسبح‭ ‬رفقة‭ ‬زوجها‭ ‬وابنها،‭ ‬التي‭ ‬حظيت‭ ‬باستحسان‭ ‬جمهورها،‭ ‬والتي‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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