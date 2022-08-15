الصباح الفني
العروسي وأجواء الصيف
اختارت الممثلة ابتسام العروسي أن تتقاسم مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، مجموعة من الصور من أجواء قضاء عطلتها الصيفية شمال المغرب بأحد الفنادق الفخمة. وكانت من بين الصور التي أطلت فيها العروسي على متابعيها صورة أثناء الاستحمام بالمسبح رفقة زوجها وابنها، التي حظيت باستحسان جمهورها، والتيأكمل القراءة »
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