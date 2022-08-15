أخبار 24/24
إيقاف خليجيين ومغربيات متلبسين بالفساد
أحالت فرقة الأخلاق العامة بمصلحة الشرطة القضائية بطنجة، أخيرا، أربعة سائحين من جنسية سعودية رفقة ثلاث مومسات مغربيات، ضبطوا في حالة تلبس بالفساد والسكر العلني داخل شقتين سكنيتين معدتين للدعارة، (أحالت) على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، الذي قرر متابعتهم في حالة سراح، بعد أن أدوا كفالةأكمل القراءة »
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