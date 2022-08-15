الصباح الفني
أحلام وأصالة ولمنور في إسبانيا
بثت الفنانة الإماراتية أحلام عددا من الفيديوهات ونشرت صورا في حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي حول استقبالها بمنزلها بماربيا الإسبانية الفنانتين أسماء لمنور وأصالة نصري. وكتب زوج أحلام، فهد الهاجري على أحد الفيديوهات: “يا مرحبا يا أبو خالد وأم خالد الغالية نورتونا وأبرك من يجينا، وأمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا