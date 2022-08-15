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الصباح الفني

أحلام‭ ‬وأصالة‭ ‬ولمنور‭ ‬في‭ ‬إسبانيا

منذ 4 دقائق
بثت‭ ‬الفنانة‭ ‬الإماراتية‭ ‬أحلام‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الفيديوهات‭ ‬ونشرت‭ ‬صورا‭ ‬في‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬حول‭ ‬استقبالها‭ ‬بمنزلها‭ ‬بماربيا‭ ‬الإسبانية‭ ‬الفنانتين‭ ‬أسماء‭ ‬لمنور‭ ‬وأصالة‭ ‬نصري‭. ‬ وكتب‭ ‬زوج‭ ‬أحلام،‭ ‬فهد‭ ‬الهاجري‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬الفيديوهات‭: “‬يا‭ ‬مرحبا‭ ‬يا‭ ‬أبو‭ ‬خالد‭ ‬وأم‭ ‬خالد‭ ‬الغالية‭ ‬نورتونا‭ ‬وأبرك‭ ‬من‭ ‬يجينا،‭ ‬وأم‭أكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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