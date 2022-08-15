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الصباح الفني

‭”‬حصلتي‭ ‬فيها‭” ‬جديد‭ ‬السوالمي

منذ 4 دقائق
رشيد‭ ‬السوالمي‭ (‬أرشيف‭)‬
أطلق‭ ‬الفنان‭ ‬الشعبي‭ ‬رشيد‭ ‬السوالمي،‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي،‭ ‬أغنية‭ ‬جديدة‭ ‬اختار‭ ‬لها‭ ‬عنوان‭ “‬حصلتي‭ ‬فيها‭” ‬من‭ ‬كلماته‭ ‬وألحانه‭.‬ وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل‭ ‬يحضر‭ ‬الفنان‭ ‬الشعبي‭ ‬مجموعة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الأغاني،‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬المرتقب‭ ‬أن‭ ‬ترى‭ ‬النور‭ ‬قريبا‭ ‬تحمل‭ ‬عناوين‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ “‬عفاك‭ ‬يا‭ ‬حبيبي‭ ‬عفاك‭” ‬و‭”‬مال‭ ‬حبيبي‭ ‬معفر‭أكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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