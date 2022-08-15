الصباح الفني
”حصلتي فيها” جديد السوالمي
أطلق الفنان الشعبي رشيد السوالمي، مساء الخميس الماضي، أغنية جديدة اختار لها عنوان “حصلتي فيها” من كلماته وألحانه. وفي سياق متصل يحضر الفنان الشعبي مجموعة أخرى من الأغاني، قال إنه من المرتقب أن ترى النور قريبا تحمل عناوين من قبيل “عفاك يا حبيبي عفاك” و”مال حبيبي معفرأكمل القراءة »
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