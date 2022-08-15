حوادث
إطلاق الرصاص لإيقاف جانح بالدروة
مبحوث عنه في قضية تزعمه عصابة هاجمت مقهى تتاجر في المخدرات أنهى رئيس سرية الدرك الملكي ببرشيد ومساعد أول، صباح أول أمس (السبت) بالدروة مغامرات مبحوث عنه في قضايا مختلفة، بعدما ظل هاربا لسنوات من قبضة رجال الدرك الملكي والعناصر الأمنية بعدد من مناطق المملكة. واضطر المسؤولأكمل القراءة »
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