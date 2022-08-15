اذاعة وتلفزيون
دعم لرقمنة وتحديث قاعات سينمائية
كشفت “لجنة دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية” بالمركز السينمائي المغربي، عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 11 مليونا و500 ألف درهم لدعم خمس قاعات سينمائية وطنية. وأوضح بلاغ للجنة، التي عقدت اجتماعا لها الخميس الماضي، تحت رئاسة محمد كلاوي، أنها درست خلاله الملفات المرشحة للدعم، وقامت، بعدأكمل القراءة »
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