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حوادث

رمال النورس في ملف قضاة البيضاء

منذ 3 دقائق
الفرقة الوطنية تبحث في تشعبات وامتدادات المتورطين في النهب لم تتوقف الأبحاث بعد في الشق المتعلق بسرقة الرمال بتجزئة النورس بوعزة، ضمن ملف السمسرة الذي أطاح بقضاة وأمنيين ومحام وموظفين، وعون السلطة، إذ استمع لباشا المنطقة الذي أظهرت المكالمات الهاتفية التي أجراها مع الوسيط، شبهة تورطه فيأكمل القراءة »

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