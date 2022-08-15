fbpx
الصباح الفني

‭”‬جايلان‭” ‬والرقص

منذ 4 دقائق
خولة مجاهد وعادل نقاش (خاص)
شدت‭ ‬الفنانة‭ ‬خولة‭ ‬مجاهد،‭ ‬المعروفة‭ ‬باسم‭ “‬جايلان‭” ‬انتباه‭ ‬متتبعي‭ ‬حساباتها‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بعد‭ ‬بث‭ ‬فيديو‭ ‬يحمل‭ ‬عنوان‭ “‬الركبة‭”‬،‭ ‬ويتضمن‭ ‬رقصتها‭ ‬مع‭ ‬الفنان‭ ‬عادل‭ ‬نقاش،‭ ‬وتحقيقه‭ ‬أعلى‭ ‬نسب‭ ‬المشاهدات‭. ‬ وشاركت‭ “‬جايلان‭” ‬مع‭ ‬متابعيها‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬بـ‭ “‬أنستغرام‭”‬،‭ ‬بعض‭ ‬التفاصيل‭ ‬قائلة‭ :” ‬إن‭ ‬الفستان‭ ‬الذي‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.