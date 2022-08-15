الصباح الفني
”جايلان” والرقص
شدت الفنانة خولة مجاهد، المعروفة باسم “جايلان” انتباه متتبعي حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد بث فيديو يحمل عنوان “الركبة”، ويتضمن رقصتها مع الفنان عادل نقاش، وتحقيقه أعلى نسب المشاهدات. وشاركت “جايلان” مع متابعيها عبر حسابها الرسمي بـ “أنستغرام”، بعض التفاصيل قائلة :” إن الفستان الذيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا