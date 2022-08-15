وطنية
”فيتو” على تحالفات جماعة بني بوعياش
رفض ممثلو وزارة الداخلية ببني بوعياش بإقليم الحسيمة، طلبا تقدم به 19 مستشارا ببلدية المدينة، من أصل 28 عضوا لعقد دورة استثنائية، بناء على الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون التنظيمي 113.14، المتعلق بالجماعات. وعلم من مصدر مطلع، أن المستشارين الموقعين على عريضة طلب عقدأكمل القراءة »
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