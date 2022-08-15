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وطنية

‭”‬فيتو‭” ‬على‭ ‬تحالفات‭ ‬جماعة‭ ‬بني‭ ‬بوعياش

منذ 3 دقائق
رفض‭ ‬ممثلو‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ببني‭ ‬بوعياش‭ ‬بإقليم‭ ‬الحسيمة،‭ ‬طلبا‭ ‬تقدم‭ ‬به‭ ‬19‭ ‬مستشارا‭ ‬ببلدية‭ ‬المدينة،‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬28‭ ‬عضوا‭ ‬لعقد‭ ‬دورة‭ ‬استثنائية،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الفقرة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬36‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬التنظيمي‭ ‬113‭.‬14،‭ ‬المتعلق‭ ‬بالجماعات‭. ‬ وعلم‭ ‬من‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع،‭ ‬أن‭ ‬المستشارين‭ ‬الموقعين‭ ‬على‭ ‬عريضة‭ ‬طلب‭ ‬عقد‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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