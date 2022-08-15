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الصباح الفني

لمجرد‭ ‬يطلق‭ “‬الهايم‭”‬

منذ 3 دقائق
أفرج‭ ‬الفنان‭ ‬المغربي‭ ‬سعد‭ ‬لمجرد،‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي،‭ ‬عن‭ ‬أحدث‭ ‬أعماله‭ ‬الغنائية‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ “‬العاشق‭ ‬الهايم‭”‬،‭ ‬عبر‭ ‬قناة‭ ‬الشركة‭ ‬المنتجة‭ (‬جديد‭ ‬ميوزك‭) ‬على‭ ‬موقع‭ ‬رفع‭ ‬الفيديوهات‭ “‬يوتيوب‭”‬،‭ ‬وجميع‭ ‬منصات‭ ‬الاستماع‭ ‬الموسيقي‭. ‬وحققت‭ ‬أغنية‭ “‬العاشق‭ ‬الهايم‭”‬،‭ ‬للفنان‭ ‬سعد‭ ‬لمجرد‭ ‬نجاحا‭ ‬ملحوظا‭ ‬منذ‭ ‬أول‭ ‬ساعات‭ ‬إصدارها،‭ ‬إذ‭ ‬تمكن‭ ‬فيديو‭ ‬كليب‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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