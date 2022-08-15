الصباح الفني
لمجرد يطلق “الهايم”
أفرج الفنان المغربي سعد لمجرد، الجمعة الماضي، عن أحدث أعماله الغنائية تحت عنوان “العاشق الهايم”، عبر قناة الشركة المنتجة (جديد ميوزك) على موقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”، وجميع منصات الاستماع الموسيقي. وحققت أغنية “العاشق الهايم”، للفنان سعد لمجرد نجاحا ملحوظا منذ أول ساعات إصدارها، إذ تمكن فيديو كليبأكمل القراءة »
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