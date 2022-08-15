الصباح الفني
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فنان يقضي 3 أيام داخل حفرة قضى الفنان الياباني دايزابورو ساكاموتو 3 أيام داخل حفرة في أرض معرض دوكومنتا الفني الدولي في مدينة كاسل الألمانية. وأعلن المعرض، أن ساكاموتو غادر الحفرة التي مكث فيها منذ الثلاثاء الماضي. وقال ساكاموتو في بيان له عن هذه العملية “سأحفر حفرةأكمل القراءة »
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