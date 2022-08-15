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الصباح الفني

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منذ 3 دقائق
فنان‭ ‬يقضي‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬داخل‭ ‬حفرة قضى‭ ‬الفنان‭ ‬الياباني‭ ‬دايزابورو‭ ‬ساكاموتو‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬داخل‭ ‬حفرة‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬معرض‭ ‬دوكومنتا‭ ‬الفني‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كاسل‭ ‬الألمانية‭. ‬وأعلن‭ ‬المعرض،‭ ‬أن‭ ‬ساكاموتو‭ ‬غادر‭ ‬الحفرة‭ ‬التي‭ ‬مكث‭ ‬فيها‭ ‬منذ‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭. ‬وقال‭ ‬ساكاموتو‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬له‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ “‬سأحفر‭ ‬حفرة‭أكمل القراءة »

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