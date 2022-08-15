الرياضة
الارتباك يضرب “ميركاتو” الرجاء
البنزرتي غير مقتنع بويلسون وانتقادات لانتدابه وكابانغو وباديبانغا يرفضان فسخ عقديهما يتواصل الارتباك في “ميركاتو” الرجاء الرياضي، إذ يسير المكتب المسير لفسخ عقد اللاعب الليبيري بيتر ويلسون، أياما بعد التوقيع له، بسبب الانتقادات التي طالت إحصائياته، وعدم اقتناع المدرب فوزي البنزرتي بمؤهلاته. وعلمت “الصباح” أن اللجنة التقنيةأكمل القراءة »
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