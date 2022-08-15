حوادث
إيقاف جانح عنف شرطيين بالحسيمة
أحالت عناصر الضابطة القضائية التابعة للأمن الجهوي للحسيمة، أول أمس (السبت)، على النيابة العامة المختصة، شابا ظهر في مقطع فيديو تدوول عبر شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك) الجمعة الماضي، يعتدي على رجال الشرطة بسلاح بكورنيش ” صباديا ” بمدينة الحسيمة. وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تفاعلت بشكلأكمل القراءة »
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