الرياضة
داكروز مدربا جديدا للجيش
اختاره لمعرفته باللاعبين والبطولة واهتمامه بمواهب الأكاديمية عين الجيش الملكي الفرنسي فرناندو داكروز مدربا جديدا له، لموسمين، خلفا للبلجيكي، سفين فاندربروك، الملتحق أخيرا بتدريب أبها السعودي. واستقرت إدارة الفريق العسكري على اختيار داكروز، بعدما شغل مديرا تقنيا للفريق في الموسمين الماضيين، كما يعرف مؤهلات جميع اللاعبين، خصوصاأكمل القراءة »
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