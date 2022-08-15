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مجتمع

الصين الأقل شعبية في المغرب

منذ 4 دقائق
يعتبر المغرب، البلد الوحيد في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، الذي تتمتع فيه الولايات المتحدة الأمريكية، بشعبية أكبر من الصين، من بين تسع دول شملها استطلاع للرأي أنجزه أخيرا “الباروميتر العربي”. ويحمل 69 في المائة من المغاربة المشمولين في الاستطلاع، آراء إيجابية نحو الولايات المتحدة الأمريكية، مقابلأكمل القراءة »

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