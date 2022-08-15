مجتمع
محطات الوقود تشكو التلاعب
شركات المحروقات العالمية تراكم الأرباح وتترك الفتات للوسطاء ما تزال أصابع الاتهام توجه إلى شركات المحروقات، ليس بالمغرب فقط إنما في دول مختلفة، أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب الأرباح غير المستحقة، التي راكمتها، نتيجة حرب الطاقة، التي اندلعت عقب دخول روسيا إلى الأراضي الأوكرانية، إذ ارتفعت أسعارأكمل القراءة »
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