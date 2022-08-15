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مجتمع

مقاطعة الحي الحسني تحتفي بمتفوقيها

منذ 3 دقائق
احتفت مقاطعة الحي الحسني بالبيضاء، أخيرا، بمجموعات المتفوقين والمتميزين في جميع المجالات، تلاميذ ومسرحيين وفنانين ورياضيين، وأشخاصا من ذوي الاحتياجات الخاصة، في أجواء من الاعتراف والاعتزاز والتقدير وكثير من الفرح. بالقاعة الكبرى للثانوية التأهيلية ابن الياسمين، توسط الطاهر اليوسفي، رئيس المقاطعة، الصف الأول، ومعه نواب في مكتبأكمل القراءة »

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