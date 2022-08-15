الرياضة
لهتيمي ينتقل لبطل تركيا
قيمة الصفقة بين الفتح وطرابزون سبور قاربت مليارا تعاقد طرابزون سبور التركي مع منتصر لهتيمي، لاعب الفتح الرياضي، لخمسة مواسم، في صفقة فاقت قيمتها المالية مليارا، وهي ثالث صفقة يجريها الفريق الرباطي خارج أرض الوطن في مرحلة الانتقالات الصيفية الجارية. وعلمت “الصباح”، أن طرابزون سبور، بطل الدوريأكمل القراءة »
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