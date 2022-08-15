الرياضة
الرمضاني يستقيل من رئاسة فتح الناظور
عجز في الميزانية يتجاوز 300 مليون والفريق يتشبث بيدرين مدربا أعلن محمد الرمضاني، رئيس فتح الناظور لكرة القدم، الممارس بالقسم الوطني هواة، استقالته من رئاسة النادي، خلال الجمع العام العادي الذي عقد أخيرا، بالمركز السوسيو تربوي بحي لعراصي. وبلغت مداخيل فتح الناظور برسم الموسم الرياضي الماضي، مليونينأكمل القراءة »
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