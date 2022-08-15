الرياضة
الشابي يتمسك بركائز الدفاع
الفريق يعسكر بإفران ويجري مباراتين وديتين رفض لسعد جردة الشابي، مدرب الدفاع الحسني الجديدي، تسريح ركائز الفريق، وأعلن تشبثه بالمدافعين موكوكو أمالي ديوه ميرسي والطيبي بوخريص، ووسط الميدان عبد الفتاح حدراف والمهاجم الكيني مسعود جمعة شوكا. وأشارت مصادر “الصباح”، إلى أن هناك مفاوضات جارية مع بعض لاعبيأكمل القراءة »
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