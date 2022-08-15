الرياضة
وادي زم يستعد ببوزنيقة
يدخل سريع وادي زم، المرحلة الثانية من الإعداد للموسم المقبل، بخوض معسكر تدريبي ببوزنيقة، تحت إشراف المدرب محمد البكاري الذي شرع في مهامه منذ الأربعاء الماضي. ويقام المعسكر الإعدادي لسريع وادي زم، من 16 إلى 25 غشت الجاري، إذ سيستفيد الفريق من ملاعب التداريب المنعدمة بوادي زم،أكمل القراءة »
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