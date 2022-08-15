الرياضة
معسكر ثان للسوالم بالجديدة
يدخل شباب السوالم معسكرا إعداديا ثانيا بالجديدة، بقيادة المدرب زكرياء عبوب، استعدادا لخوض ثاني مشاركة في بطولة القسم الأول. ويمتد معسكر شباب السوالم من 14 غشت الجاري إلى 24، وسيخصص لخوض مجموعة من المباريات الإعدادية، قبل أسبوع عن بداية الموسم الجديد. ويواجه شباب السوالم أربعة فرق وطنية،أكمل القراءة »
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