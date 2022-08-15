الرياضة
“الماص” يتفوق على مريرت
فاز المغرب الفاسي، أول أمس (السبت)، في أولى ودياته أمام شباب مريرت، بأربعة أهداف لصفر، على أرضية ملحق المركب الرياضي بفاس. وسجل أهداف المغرب الفاسي سفيان لكزير، القادم من معيذر القطري، والبدوي محمد لاعب النادي الرياضي القصري، ولحسن الكوربي، فيما سجل الهدف الرابع مدافع شباب مريرت خطأأكمل القراءة »
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