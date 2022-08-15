fbpx
الرياضة

“الماص” يتفوق على مريرت

منذ 7 دقائق
فاز المغرب الفاسي، أول أمس (السبت)، في أولى ودياته أمام شباب مريرت، بأربعة أهداف لصفر، على أرضية ملحق المركب الرياضي بفاس. وسجل أهداف المغرب الفاسي سفيان لكزير، القادم من معيذر القطري، والبدوي محمد لاعب النادي الرياضي القصري، ولحسن الكوربي، فيما سجل الهدف الرابع مدافع شباب مريرت خطأأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 7 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.