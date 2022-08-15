الرياضة
خريبكة يفوز على الفقيه بن صالح
اختبر المدرب التونسي لسعد الدريدي، لاعبي أولمبيك خريبكة، أمام الفقيه بن صالح، في أول مباراة إعدادية، جرت أول أمس (السبت)، بالملعب الاصطناعي لمركز التكوين بخريبكة، استعدادا للموسم المقبل. وفاز أولمبيك خريبكة على الفقيه بن صالح، الصاعد إلى القسم الممتاز لعصبة بني ملال خنيفرة، بأربعة أهداف لصفر، سجلهاأكمل القراءة »
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