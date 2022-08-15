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مجتمع

مخيمات بخبرة اتحاد النقابات

منذ دقيقتين
أنهت المخيمات الصيفية شطرها الثالث في ظروف جيدة اتسمت بمساهمة موسعة لأطر اتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، ناهزت 70 في المائة من مواقع الأنشطة التنظيمية، على اعتبار أن الذراع النقابي للاستقلال هو الأكثر تمثيلية في القطاع. وعرفت المخيمات الصيفية للسنة الجارية بمراحلها الثلاث مستوى جيداأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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