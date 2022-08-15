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الرياضة

استنفار بالعيون بسبب “السوبر الإفريقي”

منذ 6 دقائق
الملعب مرشح بقوة لاستقبال النهائي الشهر المقبل علمت “الصباح” أن هناك استنفارا بملعب الشيخ الغضف بالعيون، خلال الأيام القليلة الماضية، لتحضير الملعب لاستقبال مباراة “السوبر” الإفريقي، بين الوداد الرياضي (بطل عصبة أبطال إفريقيا) ونهضة بركان (بطل كأس الكنفدرالية الإفريقية)، الشهر المقبل. وتركت الكنفدرالية الإفريقية الاختيار للمغرب منأكمل القراءة »

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منذ 6 دقائق


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