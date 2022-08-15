الرياضة
جبرون والواصلي يغادران الزمامرة
أنهت إدارة نهضة الزمامرة ارتباطها باللاعبين أنس جبرون وزهير الواصلي بشكل رسمي، إذ رفضا مواصلة الدفاع عن قميص الفريق الدكالي، وتم إقناعهما بالتنازل عن جزء من مستحقاتهما، مقابل السماح لهما بالمغادرة. وكشف مصدر مقرب أن اللاعبين لم تعد لديهما رغبة كبيرة للاستمرار في اللعب للزمامرة، ولهذا السبب استجابأكمل القراءة »
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