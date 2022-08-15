الرياضة
المنتخـب… مـاذا بعـد وحيـد؟
تعيين الركراكي مسألة وقت وتضارب بسبب توقيت إقالة خاليلوزيتش وهؤلاء الرابحون من القرار أسدل الستار عن مرحلة وحيد خاليلوزيتش، بعد ثلاث سنوات قاد فيها المنتخب الوطني، مخلفا وراءه العديد من الانتقادات وردود الأفعال المتباينة، بين مؤيد للقرار، ومعارض له، بسبب التوقيت غير المناسب. ورضخت الجامعة لمطالب الجماهيرأكمل القراءة »
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