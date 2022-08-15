بانوراما
خلية “روبير” الدموية
حكايات إرهابيين 3 وصفت بأنها الأخطر وكانت على وشك إغراق المغرب في حمام من الدم هذه الحلقات محاولة، من ياسين لملس، باحث في الحركات الإسلامية، تقديم قراءة جديدة للأحداث الإرهابية التي عاشها المغرب، وأخطر الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها، والتميز المغربي في القضاء عليها، سواء من حيثأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا