حوادث
سقوط مروجي مخدرات بالصويرة
أحالت فرقة مكافحة المخدرات والعصابات التابعة للشرطة القضائية بالصويرة، الجمعة الماضي، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، شخصين متورطين في ترويج المخدرات. وذكرت المصادر أن الأمر يتعلق بعملية أمنية نسقت فيها عناصر الشرطة القضائية مع مصالح الديستي فأسفرت عن حجز 120 غراما من الكوكايين وكمية مهمة من الشيرا،أكمل القراءة »
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