الصباح الفني
قالوا
عبد الصمد كتب الباحث المصري حامد عبد الصمد تدوينة جاء فيها “هناك رفاق ينساهم الإنسان لو ابتعد عنهم شهرا، وهناك أصدقاء لا ينساهم الإنسان ولو فارقهم عمرا”. عصيد كتب الباحث أحمد عصيد تدوينة جاء فيها “لكل شخص محبوه ومبغضوه، لكن الجميل أن الطرفين معا يساهمان في نجاحه”.أكمل القراءة »
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