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الصباح الفني

قالوا

منذ 4 دقائق
عبد‭ ‬الصمد كتب‭ ‬الباحث‭ ‬المصري‭ ‬حامد‭ ‬عبد‭ ‬الصمد‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬هناك‭ ‬رفاق‭ ‬ينساهم‭ ‬الإنسان‭ ‬لو‭ ‬ابتعد‭ ‬عنهم‭ ‬شهرا،‭ ‬وهناك‭ ‬أصدقاء‭ ‬لا‭ ‬ينساهم‭ ‬الإنسان‭ ‬ولو‭ ‬فارقهم‭ ‬عمرا‭”.‬ عصيد كتب‭ ‬الباحث‭ ‬أحمد‭ ‬عصيد‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬لكل‭ ‬شخص‭ ‬محبوه‭ ‬ومبغضوه،‭ ‬لكن‭ ‬الجميل‭ ‬أن‭ ‬الطرفين‭ ‬معا‭ ‬يساهمان‭ ‬في‭ ‬نجاحه‭”.‬أكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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