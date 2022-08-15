وطنية
تصاميم تهيئة في الوقت الميت
منتخبو جماعة البيضاء توصلوا بـ 260 صفحة باللغة الفرنسية تحدد مصير 4 مقاطعات يصادق مجلس مدينة البيضاء، في 23 غشت الجاري، على مشاريع أربعة تصاميم تهيئة من أصل 16 تصميما، ستعتبر، من هذا التاريخ، بمثابة وثائق مرجعية أساسية في التعمير والبناء والتنمية والتخطيط، وقاعدة بيانات نهائية لرسمأكمل القراءة »
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