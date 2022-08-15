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وطنية

تصاميم‭ ‬تهيئة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الميت

منذ 3 دقائق
جانب‭ ‬من‭ ‬أشغال‭ ‬دورة‭ ‬سابقة‭ ‬لمجلس‭ ‬المدينة‭         (‬أرشيف‭)‬
منتخبو‭ ‬جماعة‭ ‬البيضاء‭ ‬توصلوا‭ ‬بـ‭ ‬260‭ ‬صفحة‭ ‬باللغة‭ ‬الفرنسية‭ ‬تحدد‭ ‬مصير‭ ‬4‭ ‬مقاطعات يصادق‭ ‬مجلس‭ ‬مدينة‭ ‬البيضاء،‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬غشت‭ ‬الجاري،‭ ‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬أربعة‭ ‬تصاميم‭ ‬تهيئة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬16‭ ‬تصميما،‭ ‬ستعتبر،‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬التاريخ،‭ ‬بمثابة‭ ‬وثائق‭ ‬مرجعية‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬التعمير‭ ‬والبناء‭ ‬والتنمية‭ ‬والتخطيط،‭ ‬وقاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬نهائية‭ ‬لرسم‭أكمل القراءة »

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