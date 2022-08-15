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وطنية

شباك‭ ‬وحيد‭ ‬لمغاربة‭ ‬الخارج

منذ 3 دقائق
مركز‭ ‬استقبال‭ ‬خاص‭ ‬يقدم‭ ‬خدمات‭ ‬كل‭ ‬المصالح‭ ‬الجماعية‭ ‬لأفراد‭ ‬الجالية وضعت‭ ‬جماعة‭ ‬عين‭ ‬الشق‭ ‬بالبيضاء‭ ‬مركز‭ ‬استقبال‭ ‬خاصا‭ ‬بأفراد‭ ‬الجالية‭ ‬المقيمة‭ ‬بالخارج‭ ‬يقدم‭ ‬كل‭ ‬خدمات‭ ‬المصالح‭ ‬الجماعية‭ ‬من‭ ‬شرطة‭ ‬إدارية‭ ‬وتعمير،‭ ‬تنفيذا‭ ‬لمحتويات‭ ‬الخطب‭ ‬الملكية‭ ‬الداعية‭ ‬إلى‭ ‬إيلاء‭ ‬عناية‭ ‬خاصة‭ ‬لقضايا‭ ‬مغاربة‭ ‬الخارج‭ ‬وكذا‭ ‬تطبيقا‭ ‬للمقتضيات‭ ‬الرامية‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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