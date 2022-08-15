وطنية
شباك وحيد لمغاربة الخارج
مركز استقبال خاص يقدم خدمات كل المصالح الجماعية لأفراد الجالية وضعت جماعة عين الشق بالبيضاء مركز استقبال خاصا بأفراد الجالية المقيمة بالخارج يقدم كل خدمات المصالح الجماعية من شرطة إدارية وتعمير، تنفيذا لمحتويات الخطب الملكية الداعية إلى إيلاء عناية خاصة لقضايا مغاربة الخارج وكذا تطبيقا للمقتضيات الراميةأكمل القراءة »
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