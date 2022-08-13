الصباح الفني
افتتاح دار الثقافة بالزمامرة
أشرف محمد بن يعقوب، مدير الفنون بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، الأربعاء الماضي، رفقة الحسن بوكوتة، عامل إقليم سيدي بنور، وعبد السلام بلقشور، رئيس المجلس الجماعي للزمامرة وعبد الإله حيضر، مستشار برلماني بالغرفة الثانية، وعبد الغني مخداد، نائب برلماني بالغرفة الأولى، على افتتاح دار الثقافة بالزمامرة. وركز مديرأكمل القراءة »
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