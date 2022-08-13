fbpx
ملف الصباح

انهيــار‭ ‬القيــم‭ ‬

منذ 41 ثانية
اللهفة‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬والربح‭ ‬السريع‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تفشي‭ ‬الفساد‭ (‬أرشيف‭)‬
تقارير‭ ‬هيآت‭ ‬حماية‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬فئات‭ “‬محمية‭”‬ أصبح‭ ‬الفساد‭ ‬ظاهرة‭ ‬اجتماعية‭ ‬مستشرية‭ ‬بالمغرب،‭ ‬لعدم‭ ‬تنفيذ‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬الذين‭ ‬وضعوا‭ ‬أنفسهم‭ ‬ضمن‭ “‬الفئة‭ ‬المحمية‭”‬،‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ملاحقتها‭ ‬قضائيا‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬تم‭ ‬التضحية‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬ما،‭ ‬فلأجل‭ ‬أن‭ ‬تدان‭ ‬ابتدائيا‭ ‬واستئنافيا،‭ ‬لتتم‭ ‬تبرئتها‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 41 ثانية


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.