ملف الصباح
انهيــار القيــم
تقارير هيآت حماية المال العام تحدثت عن وجود فئات “محمية” أصبح الفساد ظاهرة اجتماعية مستشرية بالمغرب، لعدم تنفيذ القانون في حق الذين وضعوا أنفسهم ضمن “الفئة المحمية”، التي لا يمكن ملاحقتها قضائيا. وفي حال تم التضحية بها في حملة ما، فلأجل أن تدان ابتدائيا واستئنافيا، لتتم تبرئتهاأكمل القراءة »
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