وطنية
قضاة العدوي يفتحصون تدبير جماعات
تحقيقات تقرب رؤساء مجالس من محاكم جرائم الأموال شتنبر المقبل داهم قضاة المجلس الأعلى للحسابات في عز العطلة الصيفية، العديد من مكاتب رؤساء مجالس ترابية، وطالبوا بوثائق تتعلق بإبرام صفقات النفايات والتشجير وتعبيد الطرق، وكيف تتم التحويلات المالية. ووجد قضاة المجلس نفسه، المكلفون بإنجاز مهام افتحاص مالي،أكمل القراءة »
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