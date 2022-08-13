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وطنية

قضاة‭ ‬العدوي‭ ‬يفتحصون‭ ‬تدبير‭ ‬جماعات

منذ 30 ثانية
العدوي‭ ‬لم‭ ‬تعلق‭ ‬التفتيش‭ ‬خلال‭ ‬العطلة‭ ‬الصيفية‭         (‬أرشيف‭)‬
تحقيقات‭ ‬تقرب‭ ‬رؤساء‭ ‬مجالس‭ ‬من‭ ‬محاكم‭ ‬جرائم‭ ‬الأموال‭ ‬شتنبر‭ ‬المقبل داهم‭ ‬قضاة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للحسابات‭ ‬في‭ ‬عز‭ ‬العطلة‭ ‬الصيفية،‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مكاتب‭ ‬رؤساء‭ ‬مجالس‭ ‬ترابية،‭ ‬وطالبوا‭ ‬بوثائق‭ ‬تتعلق‭ ‬بإبرام‭ ‬صفقات‭ ‬النفايات‭ ‬والتشجير‭ ‬وتعبيد‭ ‬الطرق،‭ ‬وكيف‭ ‬تتم‭ ‬التحويلات‭ ‬المالية‭.‬ ووجد‭ ‬قضاة‭ ‬المجلس‭ ‬نفسه،‭ ‬المكلفون‭ ‬بإنجاز‭ ‬مهام‭ ‬افتحاص‭ ‬مالي،‭أكمل القراءة »

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