وطنية
جماعات مغلقة من أجل العطلة السنوية
لم يجد رجال سلطة تنتظرهم رحلة تنقيلات مرتقبة نهاية الصيف، بدا من ملازمة مكاتبهم في القيادات وممارسة سلطة الرئاسة في جماعات هرب عنها الرؤساء والنواب، بمن فيهم الأعضاء أصحاب التفويضات. واختلطت الأمور على منتخبين وعادت بهم الذكريات إلى زمن المدرسة و»الراحة» خلال أشهر الصيف، وتفاجأ رجال سلطةأكمل القراءة »
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