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أساتذة الجنس…”خونة” الرسالة
انحطاط تربوي وأخلاقي جعل من الجسد وسيلة للنجاح وسلعة قابلة للمقايضة تفجرت فضائح بالجملة بكليات مختلفة، منها المتخصصة في القانون وفي الاقتصاد وأخرى في التجارة، لكن نوعية الفضائح واحدة، وهي الجنس مقابل النقاط، ففي وقت هناك بعض الأساتذة يقايضون النجاح بممارسة الجنس مع الطالبات، فهناك أيضا نوعيةأكمل القراءة »
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